Суд звільнив ексберкутівців з-під варти під особисте зобов’язання

Київський апеляційний суд відмовився скасовувати ухвалу суду першої інстанції про продовження запобіжних заходів 5 ексберкутівцям — Сергію Тамтурі, Павлу Аброськіну, Олександру Маринченку, Олегу Янішевському та Сергію Зінченку.

Таке рішення оголосила головуюча суддя Маргарита Васильєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд ухвалив апеляційні скарги задовольнити частково... Змінити запобіжний захід Янішевському, Аброськіну, Зінченку, Маринченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання”, - сказала Васильєва.

Тамтурі також змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання.

Далі суддю було не чутно — активісти у суді почали кричати "Ганьба", "Вбивці", "Судді, пам'ятайте - влада не вічна". Також активісти заспівали Гімн України.

У свою чергу представник потерпілих, адвокат Євгенія Закревська заявила, що не піде із зали суду, поки не отримає текст рішення.

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Раніше у Київському апеляційному суді один з новопризначених прокурорів, Сергій Куций, підтвердив, що 5 ексберкутівців є у списках на обмін.

Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.