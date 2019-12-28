Суд у справі ексберкутівців пішов до нарадчої кімнати

У рамках розгляду апеляційних скарг ексберкутівців і їх захисників на ухвалу суду про продовження їм запобіжних заходів суд пішов до нарадчої кімнати.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд залишає без розгляду заяву представника потерпілих (Євгенії - ред.) Закревської про відвід прокурорам. Колегія суддів видаляється до нарадчої кімнати", - сказала головуюча суддя Маргарита Васильєва.

Потерпілі висловилися проти задоволення апеляційних скарг ексберкутівців і їх захисту.

Деякі з потерпілих беруть участь у засіданні у режимі відеоконференції, деякі — присутні у Київському апеляційному суді особисто.

У свою чергу, наразі у засіданні особисто присутні колишні бійці спецпідрозділу "Беркут" Сергій Тамтура і Олександр Маринченко.

На попередньому засіданні Маринченко був відсутній.

Суд розглядає апеляції на запобіжні заходи ексберкутівцям з перервами з 27 грудня.

Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.