Суд відмовився відводити суддів, що розглядають апеляції ексберкутівців

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні заяви представника потерпілих Вікторії Дайнеки щодо відводу усьому складу колегії суддів, які розглядають апеляції на продовження запобіжних заходів усім 5 ексберкутівцям, яких звинувачують у розстрілах під час Майдану в 2014 році.

Про це заявила головуюча суддя колегії, яку намагалися відвести, Маргарита Васильєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Колегія суддів постановила відмовити у задоволенні заяви про відвід. Ухвала оскарженню не підлягає”, - сказала Васильєва.

За її словами, повний текст ухвали буде проголошено 3 січня.

Розгляд справи триває.

Як повідомляв Укрінформ, Київський апеляційний суд 28 грудня продовжив розгляд апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції щодо запобіжних заходів п'ятьом колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут".

Павлу Аброськіну, Сергієві Зінченку, Олександрові Маринченку, Сергієві Тамтурі та Олегові Янішевському інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка й Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Один із новопризначених прокурорів у справі ексберкутівців Сергій Куций підтвердив, що обвинувачені є у списках на обмін утримуваними особами, запланованого на 29 грудня, і заявив, що сторона обвинувачення підтримує їхні апеляційні скарги.

Потерпілі ж виступають категорично проти задоволення апеляційних скарг ексберкутівців.