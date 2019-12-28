Відвід заявили всім суддям, які розглядають апеляції ексберкутівців

На засіданні Київського апеляційного суду з розгляду скарг на ухвалу суду першої інстанції щодо продовження запобіжних заходів 5 колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут" адвокат потерпілих Вікторія Дейнека заявила про відвід усій колегії суддів.

Про це оголосила головуюча суддя Маргарита Васильєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас представником потерпілих Дейнекою був заявлений відвід складові суду”, - сказала Васильєва.

Інша представниця потерпілих, Євгенія Закревська, висловила думку, що “є об'єктивні підстави вважати, що суд може бути упередженим”.

Зараз суд пішов до нарадчої кімнати.

Раніше із засідання пішли без попередження двоє представників потерпілих — Віталій Титич і Марина Ліліченко, проте суд вирішив не переривати засідання.

“Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила: враховуючи, що представники потерпілих Титич і Ліліченко залишили зал судових засідань, не попередивши колегію суддів, і вислухавши думку всіх учасників, які не заперечували проти продовження розгляду справи за їх відсутності, постановила: продовжити розгляд справи за відсутності вказаних представників”, - зазначила головуюча суддя.

Ще один адвокат потерпілих, Олена Сторожук, сказала, що їй зле, і просто з зали суду поїхала до лікарні.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд 28 грудня продовжив розгляд апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції щодо запобіжних заходів п'ятьом колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут".

Павлу Аброськіну, Сергієві Зінченку, Олександрові Маринченку, Сергієві Тамтурі та Олегові Янішевському інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка й Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Один із новопризначених прокурорів у справі ексберкутівців, Сергій Куций, підтвердив, що обвинувачені є у списках на обмін утримуваними особами, запланованого на 29 грудня, і заявив, що сторона обвинувачення підтримує їхні апеляційні скарги.

Потерпілі ж виступають категорично проти задоволення апеляційних скарг ексберкутівців.