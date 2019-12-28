Апеляції ексберкутівців: адвокату потерпілих стало зле в суді

Засідання Київського апеляційного суду, який розглядає скарги на продовження запобіжних заходів колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут" у справі щодо розстрілів на Інститутській, залишила одна з адвокатів потерпілих - Олена Сторожук, яка поїхала до лікарні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після свого виступу, в якому Сторожук наголосила на важливості справи щодо ексберкутівців, вона повідомила, що їй зле.

"Я поїду в лікарню", - сказала вона, відповідаючи на запитання головуючої судді Маргарити Васильєвої.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд 28 грудня продовжив розгляд апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції щодо запобіжних заходів п'ятьом колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут". Павлу Аброськіну, Сергієві Зінченку, Олександрові Маринченку, Сергієві Тамтурі та Олегові Янішевському інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка й Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Один із новопризначених прокурорів у справі ексберкутівців, Сергій Куций, підтвердив, що обвинувачені є у списках на обмін утримуваними особами, запланованого на 29 грудня, і заявив, що сторона обвинувачення підтримує їхні апеляційні скарги.

Потерпілі ж виступають категорично проти задоволення апеляційних скарг ексберкутівців.