Прокурор підтвердив, що ексберкутівцівці є у списках на обмін

Один із новопризначених прокурорів у справі ексберкутівців Сергій Куций підтвердив, що обвинувачені є у списках на обмін утримуваними особами, запланованого на 29 грудня.

Про це прокурор заявив під час засідання Київського апеляційного суду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прокурор у залі суду зачитав лист генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому той наполягає на зміні обвинуваченим запобіжного заходу на особисте зобов'язання.

"Відповідно до списку у додатках до цього листа, наші обвинувачені включені до зазначеного списку", - сказав прокурор і надав листа з додатками на ознайомлення суду.

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"У зв'язку з цим у частині зміни запобіжних заходів нашим обвинуваченим ми не заперечуємо", - уточнив представник обвинувачення.

Член колегії суддів зачитав документ, у якому йдеться про те, що відповідно до домовленостей між Україною і РФ планується одночасне звільнення осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні злочинів або засуджені, і кримінальні провадження стосовно яких перебувають у провадженні органів досудового розслідування та судах України, на військовополонених українських військовослужбовців та заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. "З огляду на стислі строки запланованого одночасного звільнення осіб необхідно розглянути питання щодо зміни запобіжного заходу стосовно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, відносно якого вирок не набрав законної сили, на особисте зобов'язання", - йдеться у листі.

У свою чергу, головуюча суддя Маргарита Васильєва перепитала, чи представники обвинувачення вважають, що ухвала суду першої інстанції є правильною, законною і обґрунтованою, але з посиланням на обставини, зазначені у листі, підтримують апеляційні скарги обвинувачених, прокурор відповів: "Так, ваша честь".

За даними Тижня, у списку присутні імена Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського.

Як повідомлялося, 28 грудня у рамках розгляду апеляційних скарг на запобіжні заходи п'яти ексберкутівцям, обвинуваченим у справі щодо розстрілів на Інститутській, змінили прокурорів.

Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

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У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.