Справа ексберкутівців: суд відмовив у відводі нової групи прокурорів

Київський апеляційний суд під час розгляду апеляційних скарг колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріли на Інститутській, відмовив у задоволенні заяви представників потерпілих щодо відводу нової групи прокурорів.

Про це оголосила головуюча суддя Маргарита Васильєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Колегія суддів дійшла висновку, що заява про відвід задоволенню не підлягає", - зазначила Васильєва.

Раніше таку заяву до суду подали три представниці потерпілих, зокрема і Євгенія Закревська.

Рішення суду потерпілі, які беруть участь у засіданні у режимі відеоконференції, зустріли криками "Ганьба".

Адвокати ексберкутівців попросили суд надати докази, що підтверджують повноваження адвокатів потерпілих.

Суд після технічної перерви оголосив, що "немає підстав сумніватися у повноваженнях вказаних представників".

Читайте також: Новим прокурорам у справі ексберкутівців заявили відвід

За засіданні у суботу присутні прокурори Віталій Суботін, Олександр Шеваленко, Сергій Куций.

Як повіломлялося, п’ятьом колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут": Павлу Аброськіну, Сергієві Зінченку, Олександрові Маринченку, Сергієві Тамтурі та Олегові Янішевському - інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждало 2,5 тисячі людей, 104 з них загинуло.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.