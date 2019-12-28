Новим прокурорам у справі ексберкутівців заявили відвід

У рамках розгляду апеляційних скарг на запобіжні заходи п'яти ексберкутівцям, обвинуваченим у справі щодо розстрілів на Інститутській, прокурори, що раніше були присутні у справі, пішли із засідання.

Про це з Київського апеляційного суду повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як було встановлено в суді, прокурори були позбавлені повноважень (про необхідність встановити це питання вони говорили на засідання у п'ятницю).

Після цього у суді залишилися три прокурори з нової групи представників обвинувачення - Сергій Куций, Віталій Суботін, Олександр Шеваленко.

Суд перевірив явку потерпілих по відеоконференції у різних областях.

У свою чергу, три представниці потерпілих заявили про відвід прокурорів. Їхню позицію підтримали потерпілі.

Одна із представниць потерпілих, адвокат Євгенія Закревська, зокрема, заявила, що позиція нових прокурорів "синхронна із позицією захисту обвинувачених".

"Дуже дивно, коли у них є спільна мета", - наголосила вона.

У свою чергу, захист обвинувачених і самі обвинувачені заперечили проти відводу новіх прокурорів.

Самі ж прокурори з нової групи заявили, що "будь-яких об'єктивних підстав для відводу немає".

Суд видалився до нарадчої кімнати.

Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.