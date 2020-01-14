Трудова книжка залишиться за бажанням працівника - Милованов

Трудова книжка залишиться за бажанням працівника - Милованов

Укрінформ
Трудові книжки не скасовуються і за бажанням працівника роботодавці їх мають заповнювати.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов в Укрінформі під час медіа-мосту з регіонами, присвяченому проєкту закону "Про працю" №2708.

"Трудова книжка, яка є, залишається як механізм, за бажанням працівника. Якщо в працівника є трудова книжка, він може продовжувати вимагати, щоб її вели, щоб туди ставили записи, і вона є документом, який підтверджує стаж і все, що відбулося в трудовій історії людини. Тобто, вони не відміняються, тільки додається реєстр, за бажанням тих, хто не хоче мати паперову трудову книжку", - сказав Милованов.

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Він наголосив, що "держава бере на себе зобов’язання вести реєстр, який є вже 20 років".

"Держава каже, що дані з цього реєстру буде використовувати для того, щоб гарантувати стаж для пенсії, захист прав, тощо... Не хочете мати трудову книжку, не хочете забирати її у директора, бо він від вас щось хоче, - не забирайте, у вас є довідка з реєстру", - зауважив міністр.

Водночас заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко наголосила, що той факт, що трудові книжки переводяться в електронну форму, їх не скасовує.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року міністр соцполітики Юлія Соколовська повідомила, що Кабінет міністрів підтримав ініціативу щодо впровадження електронних трудових книжок.

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