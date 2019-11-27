Уряд підтримав запровадження електронних трудових книжок

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила, що Кабінет міністрів підтримав ініціативу щодо впровадження електронних трудових книжок.

Про це вона зазначила на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні уряд підтримав ініціативу Мінсоцполітики щодо електронних трудових книжок. Відтепер з‘являється можливість того, що паперова трудова книжка перестане бути документом суворої звітності та відійде у минуле”, - зазначила Соколовська.

Як пояснила міністр, це означає, що працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання довідок для підтвердження свого трудового стажу, якщо втратили трудову книжку, а пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично без зайвої бюрократії.

Окрім того, міністр наголосила, що електронна версія трудової книжки - це менше навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників – ФОП.

Також вона зауважила, що рішення уряду про впровадження електронної трудової книжки спростить пошук та оформлення людей на роботу

“Це дозволить кожному у кілька кліків за допомогою електронного підпису отримати витяг у електронному кабінеті Пенсійного фонду і не боятися загубити трудову книжку”, - повідомила Соколовська.

Як зазначила міністр, працівники будуть впевнені, що відомості завжди надійно захищені, а недобросовісний роботодавець їх не викривить.

“Коли настане час оформити пенсійні виплати - це буде легко та без клопоту збирання підтверджувальних документів - всі дані вже знатиме Пенсійний фонд. Роботодавці не будуть навантажені зайвим кадровим обліком і матимуть завжди достовірну інформацію про своїх працівників”, - додала Соколовська.

При цьому, зауважила вона, “дані реєстру захищені, роботодавці матимуть доступ до даних лише тих працівників, які у них працюють, а працівники - доступ до даних про себе”.

“Про любителів трудових книжок ми теж попіклувались. Якщо для вас ведення книжки роботодавцем є певним ритуалом, то ніхто не забороняє вам продовжувати дублювати відомості про свою трудову діяльність на папері. Але якщо ви не можете дочекатись цифрового формату, то вас ніхто не змусить її вести”, - повідомила міністр.

Водночас вона зауважила, що для остаточного втілення цих змін потрібна підтримка народних депутатів, які голосуватимуть за відповідний законопроєкт.