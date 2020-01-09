Милованов пояснив, чому профспілки проти нового законопроєкту про працю

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що заяви українських та міжнародних профспілок про обмеження прав робітників новим законопроєктом №2708 “Про працю” не відповідають дійсності.

Про це міністр написав у Facebook.

“В останні дні є кілька заяв українських та міжнародних профспілок про новий законопроєкт про працю. Мовляв він обмежує права робітників. Але ці заяви не мають конкретики і не відповідають дійсності”, - зазначив Милованов.

На його думку, новий законопроєкт є вигідним і краще захищає права і робітників, і роботодавців.

“Чому ж профспілки проти? Є кілька причин - політичні та питання влади профспілок. По-перше, багато профспілок уже підтримали законопроєкти, які були подані Юлією Тимошенко або Наталією Королевською. На сьогодні це представники політичної опозиції. Профспілки не можуть швидко змінити свої політичні вподобання та будуть виступати проти альтернативних законопроєктів. Навіть якщо такі законопроєкти гарні”, - зазначив Милованов.

Крім того, вважає міністр, профспілки бояться, що втратять владу.

“Сьогодні вони управляють державним майном, мають обов’язкові відрахування з фонду заробітної плати (по суті, профспілковий податок на працю), мають право бути присутніми на Кабміні, та, наприклад, мають право блокувати звільнення працівників. У законопроєкті про працю жодне з цих питань не піднімається - не відміняється, але і не гарантується. В прикінцевих положеннях є вимога розробити новий закон про профспілки. Також у Верховній Раді є законопроєкт, який повертає майно від профспілок до держави”, - написав Милованов.

Водночас, урядовець наголосив, що це великі ризики для профспілок, і вони будуть боротися за збереження та посилення своєї влади.

“Це їхнє повне право. Але ця боротьба не має жодного стосунку до законопроєкту про працю та прав робітників. Саме тому в заявах профспілок немає конкретики про новий законопроєкт, а тільки загальні фрази про проблеми і звуження прав. Коли ми почнемо аналізувати по суті, то виявиться, що законопроєкт гарний. Він просто осучаснює трудові відносини та створює більше можливостей для співпраці робітників та роботодавців”, - зазначив Милованов.

За його словами, при детальному аналізі видно, що права робітників згідно з новим законопроєктом посилюються, передусім, за рахунок більшої гнучкості та компенсації.

Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 "Про працю" зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року. Він складається з 98 статей і 10 глав.

Федерація профспілок України виступила проти внесеного Кабінетом міністрів до Верховної Ради законопроєкту “Про працю” та анонсує протестні акції.