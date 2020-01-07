Профспілки, які паразитують на робітниках, мають бути зупинені — Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов виступає за перегляд ролі профспілкових організацій в економіці країни.

Про це він написав у Facebook.

"Профспілки. Яка їхня роль сьогодні в економіці? Профспілки мають захищати права робітників. Чи роблять вони це ефективно? ...Наприклад, чи борються профспілки за право робітника дихати чистим повітрям на металургійному заводі? Чи за право шахтаря спускатись у шахту, де правильно забезпечена безпека праці? Чи за право робітника отримувати високу зарплату, навіть коли підприємство є монополістом на ринку праці?" - розмірковує міністр.

За його словами, профспілки є різні. Наприклад, вважає Милованов, є профспілки, які борються за права робітників. А є такі, хто насправді працює на керівництво підприємств.

"Щось я не бачу протестів профспілок проти умов та оплати праці на заводах олігархів. А ще є такі, які взагалі нічого не роблять і просто отримують (обов’язковий) відсоток із зарплати робітників. Ситуація з профспілками має бути змінена. Справжні, ефективні профспілки мають отримати доступ до ресурсів. А ті, хто паразитують на робітниках, мають бути зупинені", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Федерація профспілок України виступила проти внесеного Кабінетом міністрів до Верховної Ради законопроєкту “Про працю” та анонсувала протестні акції.

Профспілки анонсували проведення кількох акцій протесту, зокрема, 10, 15 січня, а також проведення 16 січня Всеукраїнського профспілкового віче у Києві та регіонах України "на захист конституційних трудових і соціально-економічних прав працівників і діяльності профспілок".