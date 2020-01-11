Убивство 3-річного сина депутата: Соболєв хоче, аби справу передали до Нацполіції

Депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв заявив, що звернувся до генпрокурора з проханням відреагувати на його запит передати справу про вбивство сина до Головного слідчого управління Нацполіції.

Про це повідомляє Громадське.

"Я два тижні намагаюсь домогтися передачі справи у головне слідче управління. Я з великою повагою ставлюсь до тих хлопців, які працюють сьогодні, але в ГСУ мають набагато більше фізичних та технічних можливостей. Я знаю, що керівник ГСУ вже й листа написав на генеральну прокуратуру. Я не розумію що відбувається, на сьогодні ми не можемо достукатися у генеральну прокуратуру", - сказав він.

За словами Соболєва, він дзвонив генеральному прокурору, "але у відповідь тиша".

"У мене велике прохання, щоб генеральний прокурор почув. У нас у всіх є діти", - сказав депутат.

Соболєв заявив, що на даний момент жоден з восьми осіб, яких він просив пройти поліграф, не пройшли перевірку.

Читайте також: Поліція досі шукає замовників замаху на депутата Соболєва

За словами депутата, зараз він проводить власне розслідування.

"Мені допомагають мої друзі з якими я товаришую по 20 років, які професіонали своєї справи. Ми просунулися дуже далеко. Чому ми почали це робити — тому що я не побачив ніяких дій з боку тих людей, які б мали це робити", - сказав Соболєв.

Як повідомлялося, ввечері 1 грудня у Києві в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом автомобіля перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" та член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня, столичні поліціянти затримали двох чоловіків за підозрою в убивстві трирічного Сашка Соболєва.

Згодом їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Підозрюваними є Андрій Лаврега й Олексій Семенов.

4 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і Лаврезі, і Семенову.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв назвав прізвища кількох осіб, від яких він вимагає пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не причетні до погроз та замаху на нього. Серед цих осіб, — ексглава Вищого господарського суду Віктор Татьков і його ексзаступник Артур Ємельянов, а також екснардеп Олександр Грановський.

Пізніше мати загиблого хлопчика Соболєва Інна написала, що не вважає Грановського причетним до вбивства її сина.