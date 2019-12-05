Поліція досі шукає замовників замаху на депутата Соболєва

Правоохоронці розшукують осіб, які були замовниками, посередниками і організаторами замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, внаслідок якого загинув трирічний син депутата.

Про це у коментарі журналістам заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні судом затримані дві особи, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві малолітньої дитини В'ячеслава Соболєва. Слідство зараз відпрацьовує всі версії по можливих замовниках цього вбивства. Можемо сказати прямо, це - замовне вбивство. Це дві молоді особи, які колись служили в одному з добровольчих підрозділів. Зараз ми шукаємо тих осіб, які були посередниками організації цього злочину, і тих, хто був замовниками”, - сказав Геращенко.

Він нагадав, що сам Соболєв назвав достатньо багато прізвищ, з якими у нього були конфлікти і яких він підозрює, і депутат їх назвав публічно, і є ще інші версії, крім цих.

“Тому поліція буде відпрацьовувати все до останнього моменту, поки не будуть встановлені всі особи, які причетні до цього злочину, - і організатори, і посередники, і замовники. Поки що ми не знаємо їх прізвищ, але нас ніщо не зупинить, щоб встановити всіх осіб, які причетні до цієї трагедії”, - уточнив заступник міністра.

Як повідомлялося, ввечері 1 грудня у Києві в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом автомобіля перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" та член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня, столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою в убивстві трирічного Сашка Соболєва.

Згодом їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Підозрюваними є Андрій Лаврега й Олексій Семенов.

4 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і Лаврезі, і Семенову.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв назвав прізвища кількох осіб, від яких він вимагає пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не причетні до погроз та замаху на нього. Серед цих осіб, - ексглава Вищого господарського суду Віктор Татьков і його ексзаступник Артур Ємельянов, а також екснардер Олександр Грановський.

Пізніше мати загиблого хлопчика Соболєва Інна написала, що не вважає Грановського причетним до вбивства її сина.