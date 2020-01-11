Почали приймати заявки на здобуття премії КМУ за досягнення у розбудові України - МКМС

Розпочався прийом заявок на здобуття премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту.

“Розпочато прийом заявок на здобуття премії КМУ за особливі досягнення молоді у розбудові України. Премія присуджується особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України протягом 2019 року. При цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження премії за попередні роки”, - йдеться у повідомленні.

Йдеться про 20 премій у розмірі 50 тис. гривень кожна. Але премія не присуджується повторно, а також за досягнення, за які особи відзначені державними нагородами.

Зацікавлені мають надіслати відповідний пакет документів на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна 42, каб. 313а.