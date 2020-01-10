Вивчення української “з нуля”: МКМС запустить безкоштовну онлайн-платформу

Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) має намір до 1 вересня 2020 року запустити безкоштовної онлайн-платформи для вивчення української мови.

Про це керівник МКМС Володимир Бородянський написав у Тelegram-каналі.

“До першого вересня 2020 МКМС планує запустити роботу безкоштовної онлайн-платформи для вивчення української мови”, - зазначив міністр.

За його словами, навчальні курси будуть розділені на окремі категорії: ті, хто знає мову, але хоче покращити; ті, хто не знає і планує вивчення “з нуля”; державні службовці, які хочуть удосконалити свої знання.