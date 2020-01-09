Асєєв назвав звільнення полонених першочерговим завданням

Журналіст Станіслав Асєєв (Васін) в своєму першому після звільнення з полону "ДНР" дописі в соцмережах подякував усім, хто його підтримував у тяжкі часи, і назвав першочерговим завданням звільнення тих залишаються в полоні.

Пост опубліковано на його сторінці в Facebook.

"Хочу подякувати всім, хто всі ці роки підтримував мене - від колег зі ЗМІ до звичайних людей, з якими ми навіть не були особисто знайомі. Інформація про те, що про мене не забули, доходила до мене навіть в" Ізоляції ", хоч би як "МГБ" намагалося переконати всіх нас у зворотному ", - написав журналіст.

Водночас колишній бранець зізнався, що в ув'язненні були моменти, коли він уже не вірив в те, що зможе коли-небудь вийти на свободу.

Він зазначив, що зараз буде дбати про своє здоров'я, оскільки "є ряд проблем".

Асєєв також особливо підкреслив, що найближчим часом його першочерговим завданням буде боротьба за звільнення людей, що залишаються в полоні.

"У найближчому ж майбутньому першочерговим завданням буде звільнення тих, хто все ще залишається в полоні (вже займаємося цим - хлопці, про вас ніхто не забув і забути не дамо): на жаль, наших людей там ще багато, та й сама тема обміну дуже слизька ", - зазначив він.

Як повідомлялося, автор колонок для проєкту Радіо Свобода "Донбасс.Реаліі" Станіслав Асєєв (Васін) був захоплений в полон між 10 травня і 2 червня 2017 року і обвинувачений бойовиками в шпигунстві. Утримували Асєєва в колишньому музеї "Ізоляція", перетвореному у в'язницю, пізніше він був переведений в іншу в'язницю. 22 жовтня 2019 року бойовики заявили про те, що Асєєв "засуджений" до 15 років ув'язнення.

29 грудня 2019 року його було звільнено в рамках обміну утримуваними особами. Тоді на підконтрольну уряду територію з ОРДЛО було повернуто 76 осіб.