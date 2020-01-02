Асєєв зняв банер на свою підтримку з балкона редакції

Асєєв зняв банер на свою підтримку з балкона редакції "Тижня"

Фото, відео
Укрінформ
Звільнений з полону бойовиків терористичної "ДНР" журналіст Станіслав Асєєв зняв банер "free Aseyev" з балкона редакції "Українського тижня" в Києві.

Про це повідомляє «Тиждень».

“У четвер, 2 січня, звільнений журналіст Станіслав Асєєв зняв банер "free Aseyev" з балкона редакції "Українського тижня"”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну з ОРДЛО було повернуто 76 осіб, серед і Асєєва.

Читайте також: Держдеп привітав звільнення з полону "Л/ДНР" двох дописувачів "Радіо Свобода"

Україна видала 127 утримуваних осіб.

Асєєв зняв банер "free Aseyev" з балкона редакції "Тиждень": //Фото: РадіоСвобода, RFE/RL

Станіслав Асєєв був захоплений у полон між 10 травня та 2 червня 2017 року та звинувачений бойовиками у шпигунстві, зв’язку з ним майже не було. Утримували Асєєва в колишньому музеї "Ізоляція", перетвореному на в’язницю, пізніше він був переведений до іншої тюрми. 22 жовтня 2019 року бойовики заявили про "засудження" Асєєва до 15 років ув’язнення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-