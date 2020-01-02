Асєєв зняв банер на свою підтримку з балкона редакції "Тижня"

Звільнений з полону бойовиків терористичної "ДНР" журналіст Станіслав Асєєв зняв банер "free Aseyev" з балкона редакції "Українського тижня" в Києві.

Про це повідомляє «Тиждень».

“У четвер, 2 січня, звільнений журналіст Станіслав Асєєв зняв банер "free Aseyev" з балкона редакції "Українського тижня"”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну з ОРДЛО було повернуто 76 осіб, серед і Асєєва.

Україна видала 127 утримуваних осіб.

Станіслав Асєєв був захоплений у полон між 10 травня та 2 червня 2017 року та звинувачений бойовиками у шпигунстві, зв’язку з ним майже не було. Утримували Асєєва в колишньому музеї "Ізоляція", перетвореному на в’язницю, пізніше він був переведений до іншої тюрми. 22 жовтня 2019 року бойовики заявили про "засудження" Асєєва до 15 років ув’язнення.