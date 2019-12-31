Держдеп привітав звільнення з полону

Держдеп привітав звільнення з полону "Л/ДНР" двох дописувачів "Радіо Свобода"

Укрінформ
Державний департамент США привітав повернення двох дописувачів "Радіо Свобода", яких незаконно утримували бойовики терористичної "ДНР".

Про це повідомляє “Голос Америки”, який є партнерською організацією “Радіо Свобода”.

"Ми вітаємо кроки доброї волі до вирішення конфлікту на сході України. Ми особливо радіємо повідомленням, що двоє дописувачів "Радіо Свобода" були серед звільнених", - заявила речниця Держдепу Морган Ортагюс у Twitter.

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Як повідомлялося, у рамках обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 року на Донбасі було звільнено авторів “Радіо Свобода” Станіслава Асєєва й Олега Галазюка, які понад два роки перебували в полоні угруповання "ДНР".

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