"ZIK” і “112 Україна” перевірять через ознаки розпалювання ворожнечі

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові виїзні перевірки телеканалам “Z ZIK” (ТОВ “ТРК “Нові комунікації”, м. Львів ») і “112 Україна” (ТОВ “ТРК “112-ТВ”, м. Київ) через ознаки порушення норм законів України ”Про телебачення і радіомовлення” та “Про інформацію”.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“26 листопада 2019 року о 18:00 в ефірі телеканалу “Z ZIK” транслювалася передача “Кожен з нас Президент” (з повтором 27.11.2019 о 01:23 і 6:00). Експертами у студії були народний депутат України VIII скликання Надія Савченко, народний депутат України IX скликання Ренат Кузьмін, а також Михайло Добкін, який приєднався до обговорення за допомогою інтернет-зв’язку. Моніторингом Національної ради зафіксовано, що у цій передачі поширювалися висловлювання, які мають ознаки порушення законодавства”, - ідеться в повідомленні.

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Щодо супутникового телеканалу “112 Україна” зазначається, що підставою для призначення позапланової перевірки стали результати моніторингів ефіру мовника, проведених у серпні – грудні 2019 року. Зокрема, у передачах “Велике інтерв’ю”, “LIVE”, “LIVE НОВИНИ”, “Голос народу”, “Пульс: Головне політичне шоу країни”, “Важливо”, “Діалог з країною” зафіксовано поширення висловлювань В. Медведчука, П. Симоненка, В. Рабіновича, Г. Герман, І. Киви, Н. Королевської, О. Волошина, О. Ляшка, М. Дульського і Р. Кузьміна, що мають ознаки порушення чинного законодавства. Зокрема статті 6 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, яким передбачено, що не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. А також статті 28 Закону України “Про інформацію”, відповідно до якої інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

За результатами перевірок Національна рада ухвалить відповідні рішення щодо ліцензіатів.