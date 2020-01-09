Конвенція про рівні права жінок і чоловіків лишається актуальною і через 40 років - експерт

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) і після 40 років з дати ухвалення лишається актуальним механізмом для розвитку державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Про це сказала Урядовий уповноважений з питань гендерної політики Катерина Левченко під час експертного читання на тему “Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію дискримінації щодо жінок. Статті 2 та 3 Конвенції”, що відбулося в Укрінформі

“І після 40 років після свого прийняття Конвенція залишається актуальним живим механізмом, з якого ми можемо черпати чимало ідей, принципів, механізмів для того, щоб розвивати державну політику забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, і працювати для того, щоб зменшувати дискримінацію, і взагалі ліквідувати дискримінацію по відношенню до жінок”, - сказала Левченко.

Експертне читання на тему ліквідації дискримінації щодо жінок / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Водночас вона зауважила, що Конвенція є “невичерпним документом, доторкаючись до якого кожного разу ми знаходимо нові смисли і сенси”.

“Сьогодні наш захід присвячений обговоренню другої та третьої статей Конвенції, які формулюють зобов’язання держави щодо ліквідації дискримінації по відношенню до жінок. І безпосередньо наш захід присвячений зобов’язанню держави. Без сумніву, кожна стаття — стаття про зобов’язання держави, але такі загальні принципи - вони сформульовані в цих перших двох статтях”, - пояснила Левченко.

За її словами, таке обговорення “має сприяти збільшенню розуміння цього документа для різних груп”, а також - застосуванню положень конвенції на практиці.

Левченко нагадала, що 18 грудня 2019 року виповнилось 40 років з дня ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW). Цю Конвенцію ратифікували понад 190 країн-членів ООН.

Україна приєдналася до Конвенції 19 грудня 1980 року.

Конвенція є міжнародно-правовим документом, який встановлює високі стандарти у сфері прав людини та гендерної політики.

Участь у читаннях взяли також представники міністерств соціальної політики та внутрішніх справ України, громадських організацій, навчальних закладів, Верховного Суду України, тощо.