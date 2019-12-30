Як уникнути несправедливості, відповісти на виклики й домогтися свого

Топ-5 знакових релізів перекладного NON-FICTION 2020

Кількість перекладних книжкових бестселерів з кожним роком зростає – і це не може не тішити українського читача. Цікаво дізнатися, що готують українські видавництва на наступній рік?

Ми підготували для вас топову п’ятірку перекладних non-fiction бестселерів, на які, затамувавши подих, чекають читачі, від провідного українського видавництва BookChef, яке спеціалізується саме на такій літературі.

1. «Дмитро Дубілет. Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей, як домогтися свого», від українського журналіста та шеф-редактора і співвласника видання «MC Today. Онлайн-журнал о предпринимательстве» Тімура Ворони.

Книга складається з 10 розділів, заснованих на особистому досвіді одного із наймедійніших і ефективних підприємців країни Дмитра Дубілета, який розповідає про практичні речі та про те, що надихає: про розробку бізнес-ідей, створення команди, маркетинг, продажі.

Також у книзі ви знайдете 50 ідей – як утілити в життя принципи Дмитра і домогтися свого.

2. «Netflix. Ця ідея ніколи не спрацює», від співзасновника і першого генерального директора Netflix Марка Рендольфа. Переклад з англійської – Олександра Асташова.

Netflix – одна з найпопулярніших стрімінгових платформ нашого часу. Вона вже наробила галасу в Голлівуді, змінила сферу IT-технологій і вивела медіаіндустрію на новий рівень. Марк Рендольф згадує всі ті перепони, які ставали на заваді стартапу.

Книга містить корисні поради успішного підприємця – як перетворити перспективну ідею на прибутковий бізнес, перестати нарешті чекати на осяяння й почати грати на випередження.

3. «Становлення менеджера», від провідного менеджера і розробника дизайну продуктів компанії Facebook Джулі Чжо. Переклад з англійської – Тетяни Микитюк та Олександри Асташової.

Від виконавця до керівника – лише один крок. І ось нарешті – ти менеджер! Нові виклики, складні завдання та значні перспективи. Усі дивляться на тебе. Від тебе очікують чітких та ефективних рішень. Колеги вважають, що ти маєш відповіді на всі складні запитання. А якщо це не так? І ти не знаєш що робити... Відкривай книгу «Становлення менеджера».

Дослухаючись до дієвих і практичних порад від авторки книги, уже незабаром ти зрозумієш: як побудувати ефективні стосунки з керівництвом; як підійти до ухвалення відповідальних рішень; як діяти, коли все йде не так. Кар’єра успішного топ-менеджера – у твоїх руках!

4. «BIG DATA. Зброя математичного знищення. Як великі дані збільшують нерівність і загрожують демократії», від математика і науковця з даних Кеті О'Ніл. Переклад з англійської – Ольги Калініної.

Ми живемо в епоху алгоритмів. Рішення, які впливають на наше життя, дедалі частіше ухвалюють не люди, бо їх визначають математичні моделі. Це має забезпечити справедливість рішень, позаяк кожного судять за одними й тими самими правилами, і упередженість зводять нанівець.

Проте Кейт О’Ніл розкриває в книзі інший бік Big Data і математичних алгоритмів ухвалення рішень. Моделі, які застосовують нині, є непрозорими, нерегульованими й беззаперечними, навіть коли явно помиляються. Вони здатні посилювати дискримінацію.

Приміром, бідний студент не може отримати позику, позаяк модель кредитування вважає його занадто ризикованим (з огляду на його поштовий індекс), тим самим його позбавляють можливості здобути гарну освіту, яка може витягнути його з бідності. Математичні моделі допомагають сильнішим, натомість карають слабких, створюючи «токсичний коктейль для демократії». Ласкаво просимо на темний бік Big Data.

5. «5 мов вдячності у професійних стосунках. Мистецтво мотивації словом», від американських авторів Ґері Чепмена та Пола Вайта. Переклад з англійської – Тетяни Микитюк.

Ви колись почувалися напруженими й недооціненими на роботі? Можливо, вам здається, що підлеглі або колеги не вважають себе важливою часткою компанії?

Ви не розумієте, чому підвищення зарплатні більше не мотивує? Тоді ця книжка – для вас. Попередня робота доктора Ґері Чепмена «5 мов любові» допомогла мільйонам людей у всьому світі розібратися з любовними стосунками та шлюбами. Тепер Чепмен разом із доктором Полом Вайтом розповідає про 5 мов вдячності у професійних стосунках.

Ця книга покликана підвищити мотивацію працівників і створити таку атмосферу в компанії, з якої їм не захочеться йти. І все це – без великих грошових витрат.

Любов Базів. Київ