Єврокомісар Варгелі висловив співчуття у зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані

Єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгелі висловив співчуття у зв’язку із катастрофою літака МАУ, який розбився після зльоту в аеропорту Тегерана.

Відповідне повідомлення він оприлюднив у Twitter.

«Жахливі новини приходять з Тегерана цього ранку. Мої глибокі співчуття родинам та близьким всіх, хто був на борту трагічного рейсу МАУ», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.