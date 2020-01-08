Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом
Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.
"Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом Христовим під час святкової літургії у храмі Святого Миколая у Стамбулі: «Я люблю Україну і бажаю українцям миру та добра", - написав у Twitter Генконсул України у Туреччині Олександр Гаман.
На святковому богослужінні були присутні представники української громади та Генерального консульства України в Стамбулі.
Христос народився! Славімо його!— Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) January 7, 2020
Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом Христовим під час святкової літургії у храмі Св. Миколая у Стамбулі: "Я люблю Україну і бажаю українцям миру та добра" pic.twitter.com/VOPvF5WEHE
Як відомо, вчора святкове богослужіння з нагоди Різдва Христового відбулося в Анкарі. Його провів священнослужитель Вселенського патріархату архімадрид Харлампій.