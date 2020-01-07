В Анкарі відбулося Різдвяне богослужіння українською мовою з нагоди Різдва Христового.

Святкове богослужіння провів священнослужитель Вселенського патріархату архімандрит Харлампій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вітаю всіх вас зі світлим святом Різдва. Ми сьогодні співали разом, славили Господа. Він ніколи не полишав і не полишить нас. Радий цій можливості бути тут, зустрітися з громадою. Маю надію, що і в майбутньому ми, з милістю Божою, будемо збиратися, зустрічатися", - звернувся до присутніх архімандрит.

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Під час богослужіння було зачитано привітання Вселенського патріарха Варфоломія, в якому зокрема йшлося про важливість віри, її зміцнення, єднання навколо неї у наш непростий, наповнений викликами та змінами час.

Різдвяне богослужіння в Анкарі \ Фото: Ольга Будник, Укрінформ

"Сьогоднішнє богослужіння відбувається в особливу дату – рівно рік тому Україні, українському народу, українській церкві було даровано Томос. І важливо, що сьогодні святкова служба проводиться священником Вселенського патріархату й ми відзначаємо це свято разом. Послання Вселенського Патріарха – це глобальний документ, в ньому дуже багато символів, кожен із нас може знайти в ньому відповіді на багато запитань", - звернувся Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Богослужіння проводилося українською мовою. Після нього віряни співали традиційні колядки.