Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу

Представники Православної церкви України з нагоди річниці надання Томосу про автокефалію української церкви відвідали Константинополь, де взяли участь у богослужіннях та зустрілися з Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"З благословіння Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія представники Православної церкви України 4-6 січня 2020 року з нагоди річниці надання Томосу про автокефалію української церкви відвідали Константинополь (Стамбул), де взяли участь у богослужіннях та зустрілися з Його Всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє пресслужба, до складу делегації, яку очолював митрополит Львівський Макарій, увійшли також єпископ Васильківський Лаврентій, протоієрей Валерій Семанцо, протоієрей Василь Лило,Євген Бойко та Володимир Сизон.

Від імені предстоятеля Православної церкви України митрополит Макарій передав найщиріші вітання Вселенському патріарху та висловив йому глибоку вдячність за подану руку допомоги, яка привела нашу церкву до утвердження духовної свободи – автокефалії.

"На прийомі у Вселенського патріарха Варфоломія було передано вітальний лист від Блаженнійшого митрополита Епіфанія, а також запрошення у зручний час відвідати з візитом Україну", - інформує пресслужба ПЦУ.

Зазначається, що під час недільного богослужіння делегація ПЦУ молилася у Патріаршому храмі св. Георгія на Фанарі, а наступного дня, 6 січня, митрополит Львівський Макарій разом з ієрархами Вселенського патріархату та Кіпрської церкви співслужив Всесвятійшому патріарху Варфоломію за літургією з нагоди Богоявлення (за новим календарем).

Як відомо, рік тому, 5 січня 2019 року, Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.

15 грудня 2018 року у Софії Київській пройшов Об'єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут і обрали предстоятеля - митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року - в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томосу про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Фото: пресслужба ПЦУ