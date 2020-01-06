Отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України — Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголосив, що Православна церква України з отриманням Томосу стала незалежною та рівною в усьому з іншими Церквами-Сестрами, і закликав українців об’єднатися й далі працювати разом на благо православ’я та України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію ПЦУ.

“Рік тому у різдвяний Святвечір до Києва було привезено історичний документ, який засвідчив, що відтепер і назавжди помісна Православна церква України – незалежна та рівна в усьому з іншими Церквами-Сестрами. Цей документ довершив справу, витоки якої лежать у глибині віків. Адже Патріарший та Синодальний Томос про автокефалію для всієї повноти єдиної помісної Української православної церкви проголошує, що наша, започаткована проповіддю апостола Андрія Першозваного та народжена понад тисячу років тому в хрещальних водах річки Дніпро, Церква – зросла та утвердилася для самостійного буття”, - підкреслив предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епіфаній також зазначив, що отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України.

За словами Епіфанія, помісна Українська православна церква зростає і зміцнюється, підтверджуючи свою зрілість.

“Ми радіємо рішенню інших помісних церков мати з Православною церквою України євхаристійне єднання та канонічне спілкування, приймаючи її як свою Церкву-Сестру. Впевнено зростає і наша велика церковна родина: збільшується кількість громад та парафій, будуються й освячуються нові храми, ми з любов’ю зустрічаємо кожного вірянина, який приходить до нашої Церкви”, - написав Епіфаній.

Він також закликав усіх до єднання і наголосив, що “двері помісної Церкви і наші серця відкриті для вас”.

“Тож, усвідомлюючи відповідальність перед Богом і віруючим народом, відчуваючи любов до Церкви і до України, реалізуючи прагнення досягти заповіданої Господом Ісусом Христом єдності між одновірцями - давайте полишимо у минулому те, що нас розділяло, і будемо далі працювати разом на благо Православ’я та України як єдина помісна Українська православна церква”, - закликав предстоятель ПЦУ.

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Як повідомлялося, рік тому, 5 січня 2019 року, Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.

Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року - в Патріаршому храмі Святого Георгія в Стамбулі відбулося вручення Томосу про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.