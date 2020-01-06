Рік тому Православна церква України отримала Томос

6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос - патріаршу грамоту, що офіційно затверджує канонічний автокефальний статус церкви.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос, яким надав незалежний статус Православній церкві України, про створення котрої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.

6 січня в Патріаршому храмі Святого Георгія на Фанарі відбулося вручення Томосу та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

У промові Варфоломій наголосив, що Українська церква стала 15-ою серед церков, які здобули автокефалію.

В Україні Томос вперше продемонстрували на святковій божественній літургії 7 січня у Софії Київській.

Станом на жовтень 2019 року Православна церква України налічувала сім тисяч парафій, 47 єпархій і 77 монастирів.

Помісну церкву України наразі вже визнали Елладська церква і Олександрійський патріархат.