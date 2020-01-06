Рік автокефалії: У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності

У храмах Православної церкви України у неділю лунала спільна молитва вдячності за Боже благословіння та всі здобутки, які відбулися у перший рік після отримання Томосу про автокефалію.

Про це повідомили в пресслужбі ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній звершив Божественну літургію в кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва, під час якої закликавши людей не забувати про піст.

"Як старозавітне людство чекало на Обітованого Месію п’ять з половиною тисяч років, так і Церква Христова встановила п’ять з половиною тижнів посту, щоби люди, очистившись від гріховного бруду, чистими й достойними увійшли в радість величного свята Різдва Христового", — сказав у своєму слові Предстоятель Епіфаній.

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Після літургії Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив подячний молебень з нагоди річниці підписання та вручення Патріашого і Синодального Томосу про автокефалію Православної Церкви України. У цей день подячні молебні лунали в усіх храмах Православної Церкви України.

Як відомо, рік тому, 5 січня 2019 року, Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.

15 грудня 2018 року у Софії Київській пройшов Об'єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут і обрали предстоятеля - митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року — в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томоса про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.