Епіфаній сказав, коли ПЦУ візьметься за перенесення дати святкування Різдва

Епіфаній сказав, коли ПЦУ візьметься за перенесення дати святкування Різдва

Укрінформ
Наразі в Україні точаться багато дискусій щодо реформи календаря, однак український народ поки не готовий до неї.

Про це у програмі Радіо Свобода "Суботнє інтерв’ю" заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

"Ми зараз бачимо, що точаться дискусії щодо календарного питання стосовно реформи календаря, але це питання є досить складним. Український народ поки не готовий до календарної реформи", - сказав Епіфаній.

Він зазначив, що коли усі православні помісні церкви об'єднаються, то тоді буде легше ухвалити відповідне рішення.

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На думку предстоятеля ПЦУ, спочатку потрібно здійснити велику просвітницьку роботу.

“В єпархіях проведемо опитування, побачимо який відсоток за перенесення, який проти. Будемо аналізувати, працювати. В майбутньому, думаю, це питання буде вирішено позитивно”, – додав Епіфаній.

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