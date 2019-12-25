Різдво об’єднує усіх, незалежно від календаря — Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.

Вітанні він виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Найщиріші вітання нашим братам і сестрам з інших Помісних Православних Церков та християнам латинського обряду, які святкують сьогодні подію Різдва Господа нашого Ісуса Христа! Як християни, члени Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви Христової ми радіємо разом з вами і передаємо найтепліші побажання, а також засвідчуємо свою сердечну близькість і братню любов", - зазначив Епіфаній.

Він додав, що уже понад два тисячоліття минуло з того часу, як Ангел Господній сповістив пастирям звістку про народження Спасителя, але досі радість від неї не змарніла, навіть більше - й далі, через сотні, тисячі років ця радість Різдва Христового не втратить свого значення, адже це – подія, що відбулася один раз в історії, проте яка має силу у вічності. "Це величний вияв милості Божої до грішного людства, бо Єдинородний Син Божий – Господь наш Ісус Христос – заради нас, людей, і заради нашого спасіння зійшов з небес. Він спрямував нас на шлях добра й любові, благочестя й правди. Христос в давнину народився у Вифлеємі, але з того часу Він приходить для нових і нових поколінь, являючи себе в серці кожного з нас, даруючи нам віру, любов і надію", - наголосив Митрополит.

Він підкреслив, що подія Різдва Христового – це те, що об’єднує усіх християн, незалежно від календаря, країни проживання чи національності. "Тож нехай світло цього великого свята долає усі перепони і непорозуміння між людьми, прикрашає душі чеснотами християнського благочестя, а серця й вуста єднає спільною подячною молитвою!", - зазначив Епіфаній.

Як повідомлялося, 25 грудня увесь католицький світ, а також більшість протестантів і православних церков святкують Різдво Христове.

Різдво Христове за григоріанським календарем відзначають Католицька церква, протестантські церкви, а також помісні православні церкви: Константинопольська, Болгарська, Грецька, Румунська, Антіохійська, Александрійська, Албанська, Кіпрська, Фінляндська та Православна церква в Америці.

В Україні закон про офіційний вихідний на католицьке Різдво 25 грудня набрав чинності 2 грудня 2017 року.