У ПЦУ пояснили, чому перенесення дати святкування Різдва не на часі

Перехід Православної церкви України на григоріанський календар може «законсервувати» багато релігійних громад та внести «сум'яття» в українське православ'я на десятиліття наперед.

Про це повідомив керівник пресслужби ПЦУ Євстратій Зоря, коментуючи суперечки з питання про перенесення дати святкування Різдва і календарну реформу в ПЦУ.

"Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані самі лише намагання зараз прорекламували її пропозиціями «подвоєння святкування») потенційно «законсервують» в Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами вірних та внесуть сум‘яття в українське православ‘я на десятиліття наперед", — написав він.

Читайте також: Традиції святкування українського Різдва презентували на фестивалі у Токіо

Євстратій Зоря додав, що ризики від реформи церковного календаря сьогодні очевидні й реальні.

Раніше голова Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що реформа церковного календаря та перенесення дати святкування Різдва можлива, коли більшість українців будуть до цього готові.

Нагадаємо: християни західного обряду святкують Різдво за григоріанським календарем у ніч з 24 на 25 грудня, а християни східного обряду — за юліанським календарем у ніч з 6 на 7 січня.