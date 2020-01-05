Епіфаній подякував синоду Константинопольської церкви за автокефалію ПЦУ

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував Патріарху Варфоломію та всім членам синоду Константинопольської церкви за автокефалію Православної церкви України.

Про це написав митрополит у Facebook.

"Ми довго йшли до події, яка сталася рік тому і завдяки якій наша Церква утвердилася, як помісна складова Вселенського Православ’я. Маємо за це дякувати також і Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію та всім членам Синоду Константинопольської Матері-Церкви. І водночас хочу висловити подяку всім вам – архієреям, духовенству та вірним, які складають тіло нашої єдиної помісної Православної Церкви. Усі ми – безпосередні учасники цієї історичної події та усіх змін, які щоденно відбуваються в українському православ’ї", - зазначив Епіфаній.

За його словами, цей рік був роком багатьох випробувань, але також і внутрішнього впевненого розвитку та становлення ПЦУ, як повноправної складової у Диптиху автокефальних Церков-Сестер.

"З Божого благословіння тисячолітній шлях привів до визнання нашої Церкви, і цей процес незворотній. Проте попереду – ще багато перешкод і багато праці над розбудовою Православної церкви України, часточкою якої є кожен з нас. Тож нехай Господь і надалі дарує нам наснагу і незламну віру в духовну перемогу", - додав Предстоятель ПЦУ.

Як відомо, рік тому, 5 січня 2019 року, Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.

15 грудня 2018 року у Софії Київській пройшов Об'єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут і обрали предстоятеля - митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року - в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томоса про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.