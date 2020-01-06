Російська блогерка спробувала виправдатися через інцидент з активістами "Відсічі"

Російська блогерка Олександра Мітрошина після завершення зустрічі із шанувальниками у своєму телеграм-каналі спробувала виправитися через інцидент, який стався сьогодні у Києві та переріс у сутички з представниками громадського руху "Відсіч".

У своєму телеграм-каналі "Митрошина негодует" вона заявила, що отримала безліч негативних коментарів стосовно ситуації, що склалася навколо запитання "Чий Крим?".

"Я, якщо чесно, не знаю, який коментар написати. Мені дуже ніяково... Про всяк випадок напишу: я не підтримую анексію Криму і не маю відношення до державних російських ЗМІ", – написала блогерка.

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Вона додала, що "багато українських ЗМІ пишуть, що я працюю на каналі "Росія 1" і займаюся пропагандою". А насправді, мовляв, вона "з 2014 по 2017 працювала на радіо "Москва ФМ" і вела передачу про автомобілі".

При цьому Мітрошина так і не пояснила, що, власне, заважало їй просто під час заходу відповісти на запитання активістів про Крим й у такий спосіб уникнути конфлікту, який виник через її мовчання.

До слова, у 2017 році Мітрошина повідомила на своїй фейсбук-сторінці, що відвідала анексований Росією Крим.

Як повідомлялося, вдень у понеділок, 6 січня, у "Відсічі" заявили, що поліція затримала активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, які разом з друзями прийшли на лекцію російської блогерки Олександри Мітрошиної, щоб запитати в неї, чому вона незаконно відвідувала окупований Крим.

За даними "Відсічі", спочатку правоохоронці, яких викликав сам Овчаренко, наполегливо вимагали, щоби той вийшов, а потім — наділи на активіста кайданки та відвезли до райвідділу поліції на вул. Голосіївську, 15.

Також у "Відсічі" стверджували, що активістів побили прихильники блогерки Мітрошиної.

Фото: mitroshina.org