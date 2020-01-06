У Києві поліція затримала активістів під час заходу за участю російської блогерки

У Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною.

Про це у Facebook повідомив громадський діяч Андрій Смолій, який зазначив, що росіянка відвідувала окупований Крим і підтримувала анексію.

"Після того, як група активістів, зокрема „Відсічі“, викликали поліцію, на них напали „прихильники“ блогерки. Поліція замість того, щоб припинити протиправні дії і зупинити захід, просто заарештувала двох активістів. Їх закували в кайданки і волокли по підлозі на вулицю. Навколо прихильники особи з країни-агресора", - написав він.

Організація “Відсіч” на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що поліція, зокрема, затримала активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького.

“Леонід із друзями всього лише прийшов на зустріч із російською блогеркою, ексжурналісткою пропагандистського каналу "Россия" Олександрою Мітрошиною, щоби запитати, чому вона незаконно відвідувала Крим”, - зазначається в повідомленні.

За даними “Відсічі”, спочатку правоохоронці, яких викликав сам активіст, наполегливо вимагали, щоби той вийшов, а потім — наділи на активіста наручники.

Згідно з повідомленням, затриманого Овчаренка повезли до райвідділу поліції на вул. Голосіївську, 15, де активісту стало зле і йому викликали “швидку”. У “Відсічі” стверджують, що активіста хотіли госпіталізувати, але поліція не дозволила його забрати.