Глава УГКЦ: Коли ми будемо робити реформу календаря, то хотілося б робити її разом

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав вважає, що найближчого моменту, коли почнеться реформа календаря в українських церквах, не передбачається, але наголошує, що таку реформу потрібно проводити разом.

Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню “Главком”, відповідаючи на запитання щодо дати святкування Різдва.

“Я думаю, що найближчого такого моменту, коли почнеться реформа календаря в українських церквах, не передбачається. Зокрема на території України. Наша церква є глобальною, ми маємо багато різних контекстів, і за кордоном переважна більшість наших громад, парафій, єпархій святкує Різдво 25 грудня. Ми в Україні святкуємо Різдво разом з нашими православними братами, і я думаю, це є певна цінність, яку треба зберігати. Навіть коли ми будемо робити реформу календаря, то хотілося б робити її разом. Для того, щоб календар нас не розділяв. Це є мета будь-якої реформи, будь-якого вдосконалення. Щоб ці другорядні питання, як ви кажете, не стали причиною розколів і поділів”, - сказав Блаженніший Святослав.

Він також наголосив, що Різдво “потрібно святкувати, а не просто відзначати якусь дату”, оскільки сьогодні у світі є тенденція до втрати реального змісту Різдва.

“Тому потрібно передусім по-християнськи вітати новонародженого Спасителя. Те, що сьогодні питання дати є в центрі уваги суспільства, то це до певної міри є доброю нагодою для проповіді Євангелія, катехизації і просвітництва. Ще кілька років тому дата святкування нас так не хвилювала”, - зазначив глава УГКЦ.

Святослав також зауважив, що питання дати Різдва не належить до суті і істинності християнської віри.

“Бо часом нам здається, що все, що є старим, древнім, є кращим і більш певним. Зокрема коли йдеться про якісь релігійні почуття, то є страх відмовитися від чогось древнього, старого і відкритися до того, що сьогодні є новим для нас – до тієї ж календарної реформи. Це дає нам нагоду сказати, що дата Різдва не належить до суті християнської віри. Це радше форма і спосіб, які встановлені людьми, церквою. Тому воно може бути зміненим”, - підкреслив Блаженніший Святослав.

Він додав, що “нам потрібна ця дискусія”.

“Бо це є певний крок вперед, до осмислення, він дає нагоду зокрема церковним лідерам пояснювати, що таке календар, в чому полягає його реформа. Адже зміна дати Різдва означає одночасну зміну інших святкових дат. Часом з календарем у нас пов’язано багато народних прикмет, різних особистих і сімейних свят. Часто день народження, яке співпадає з датою того чи іншого святого, дає навіть ім’я народженому. Таким чином, маємо дуже багато сентиментальних речей, які необхідно враховувати під час проведення цієї реформи”, - зазначив глава УГКЦ.