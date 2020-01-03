Глава УГКЦ назвав три постулати української національної ідеї

Ми маємо жити так, щоби нам було не все одно, якими ми є людьми, не все одно, в якій країні ми живемо. Бо «все одно» – означає «мені байдуже», переконаний глава УГКЦ Святослав.

Про це повідомляє департамент інформації Української греко-католицької церкви.

«Український народ існує. Тому кожен, хто заперечує існування Українського народу чи існування політичної нації, яка включає всі народи, що живуть в Україні, той розходиться з дійсністю», – зазначив блаженніший Святослав.

У цьому зв'язку він розповів про зустріч із групою експертів, які працюють над певною гуманітарною політикою нової влади. Вони попросили владику пояснити, що таке українська національна ідея.

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Як зазначив предстоятель УГКЦ, він дав відповідь у трьох пунктах, відштовхуючись від персоналістичної філософії св. папи Івана Павла ІІ:

«Перший випливає з постулату, що ми існуємо. Український народ існує. Тобто ми є народом, який має свою мову, свою культуру, свою традицію. Ми є народом, який сьогодні має свою державу. Існує як суб'єкт, у тому числі, міжнародного права».

Другий постулат – якщо ми існуємо, ми маємо певні права. «Тобто ми маємо право обирати свій шлях розвитку. Ми маємо право мати свою незалежну державу. Ми маємо право й обов'язок її захищати, навіть ціною власного життя. Ми маємо право бути почутими міжнародним товариством і бути його складовою інтегральною частиною», – пояснив Святослав.

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Третій постулат, за його словами, полягає в тому, що інші повинні це право поважати.

«Поважати нашу гідність, нашу чутливість, поважати шлях, яким ми йдемо, поважати наш вибір», – наголосив глава УГКЦ.