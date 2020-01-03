Глава УГКЦ назвав три постулати української національної ідеї
Про це повідомляє департамент інформації Української греко-католицької церкви.
«Український народ існує. Тому кожен, хто заперечує існування Українського народу чи існування політичної нації, яка включає всі народи, що живуть в Україні, той розходиться з дійсністю», – зазначив блаженніший Святослав.
У цьому зв'язку він розповів про зустріч із групою експертів, які працюють над певною гуманітарною політикою нової влади. Вони попросили владику пояснити, що таке українська національна ідея.
Як зазначив предстоятель УГКЦ, він дав відповідь у трьох пунктах, відштовхуючись від персоналістичної філософії св. папи Івана Павла ІІ:
«Перший випливає з постулату, що ми існуємо. Український народ існує. Тобто ми є народом, який має свою мову, свою культуру, свою традицію. Ми є народом, який сьогодні має свою державу. Існує як суб'єкт, у тому числі, міжнародного права».
Другий постулат – якщо ми існуємо, ми маємо певні права. «Тобто ми маємо право обирати свій шлях розвитку. Ми маємо право мати свою незалежну державу. Ми маємо право й обов'язок її захищати, навіть ціною власного життя. Ми маємо право бути почутими міжнародним товариством і бути його складовою інтегральною частиною», – пояснив Святослав.
Третій постулат, за його словами, полягає в тому, що інші повинні це право поважати.
«Поважати нашу гідність, нашу чутливість, поважати шлях, яким ми йдемо, поважати наш вибір», – наголосив глава УГКЦ.