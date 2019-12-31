Глава УГКЦ побажав українцям нових сил і звершень у наступному році

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав привітав українців з Новим 2020 роком.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Нашою спільною українською громадою по різних частинах земної кулі входимо в Новий 2020 рік. Нехай цей перехід буде для нас переходом, який дозволить переступити поріг надії», – сказав Предстоятель у своєму відеозверненні.

Глава УГКЦ попросив подякувати Господу Богу за прожитий минулий рік, за всі благодаті, які ми від Нього отримали.

«Але просимо Його: супроводжуй нас, Боже, і в цьому Новому році. Нехай ця новизна прийде до нас від Тебе, нехай цей Новий рік нам принесе нові звершення, нові сили, нові сподівання, нові добрі плоди для розвитку нашого народу, нашої Церкви», – зазначив Блаженніший Святослав.

«Усім вам, що входите в Новий рік, хочу побажати нової радості, повноти Божої благодаті. Нехай Господь Бог супроводжує кожного з вас на ваших дорогах цього земного життя. Благословить і підтримає усі ваші добрі наміри. Нехай у цьому Новому році Господь Бог об'явить нам своє нове обличчя, яке перевершить наші сподівання і очікування», – побажав Предстоятель УГКЦ.