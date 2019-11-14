Пристайко і глава УГКЦ обговорили мирні ініціативи Президента

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом (Шевчуком) та обговорив майбутні спільні проєкти, спрямовані на відзначення за кордоном важливих дат з історії України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“14 листопада 2019 року відбулася зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом (Шевчуком). Міністр високо оцінив внесок УГКЦ в об’єднавчі процеси як в Україні, так і за її межами задля збереження духовної цілісності та самобутності українців”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що предстоятель УГКЦ розповів про міжнародну діяльність церкви, зокрема, про свої візити до Австрії та США, а також про розбудову закордонних парафій. Також учасники зустрічі обговорили шляхи реалізації мирних ініціатив Президента України Володимира Зеленського, майбутні спільні проєкти, спрямовані на відзначення за кордоном важливих дат з історії України і вшанування пам’яті видатних особистостей, зокрема митрополита Андрея Шептицького, допомогу трудовим мігрантам, ознайомлення світової спільноти з українською культурою та духовною спадщиною.

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У пресслужбі також повідомили, що блаженніший Святослав запросив представників МЗС взяти участь у заході УГКЦ з питань підтримки українських трудових мігрантів, який запланований у серпні 2020 року у Львові. Співрозмовники наголосили на важливості налагодження прямих контактів з громадами закордонних українців з метою донесення правди про Україну, розвитку ефективної народної дипломатії.

Фото: mfa.gov.ua