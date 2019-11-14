Церкву вважають моральним авторитетом менше половини українців

Станом на 2019 рік 43,2% опитаних визнали, що церква для них є моральним авторитетом.

Такі дані соціологічного дослідження були представлені під час круглого столу, організованого Центром Разумкова та Представництвом Фонду К.Аденауера в Україні, повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

"У 2019 р. 43,2% опитаних визнали, що церква для них є моральним авторитетом, 38,7 сказали, що не є, а 18,1% - важко відповісти. Для порівняння, у 2010 р. "так" відповіли 56,3%, у 2013 р. – 49,9%, у 2016 – 45,3%, а "ні" у 2010 р. сказали 26,5%, у 2013 р. – 34,5%, у 2016 р. – 37,1% і 38,7% у 2019 р.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результати соціологічного дослідження Центру Разумкова показують, що на 2019 р. лише на Заході України більшість опитаних ставляться до церкви як до морального авторитету – 64,9% (при 17,5% ні).

У Центрі України ті, що так вважають, також переважають над тими, хто сказав ні – 42,9% і 34,3%. Натомість на Півдні та Сході України більшість не вважає церкву моральним авторитетом: не вважає 46,1% і 60,1% відповідно, вважає 34% і 28,4% відповідно.

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Як повідомляє РІСУ, серед релігійних лідерів найбільше довіряють Папі Римському Франциску – 41,5%, 38,7% - предстоятелю ПЦУ Епіфанію, 32,4% - предстоятелю УПЦ МП Онуфрію, 28,5% екс-предстоятелю УПЦ КП Філарету, 27,5% - предстоятелю УГКЦ Святославу.