Для розвитку мереж радіомовлення на конкурс виставлено 29 FM-частот — Нацрада

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила 3 січня конкурс на радіомовлення, на який виставлено 29 FM-частот у 14 областях України.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“Заяви на участь у конкурсі можна подавати з 3 лютого до 3 березня (18:00) за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ, тел. 234-97-13. Підбиття підсумків конкурсу відповідно до п. б) частини п’ятої ст. 25 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” має відбутися до 1 травня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед запропонованих на конкурс частот є частотні присвоєння в обласних центрах – Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кропивницькому.

Конкурсні умови передбачають, що телерадіоорганізації мають забезпечувати обсяг ведення передач українською мовою і частку звучання пісень державною мовою, як того вимагає чинне законодавство. Також має бути забезпечено цілісність мережі мовлення і програмного наповнення.

Конкурс спрямований на розвиток мереж мовлення. Оголошення про конкурс опубліковане 3 січня в газеті “Голос України” №1.