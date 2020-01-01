У новорічну ніч кордон охороняли близько 3,5 тисячі нарядів ДПСУ

За минулу добу на в’їзд та виїзд з України загалом було оформлено 175 тисяч громадян.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Загалом у новорічну ніч кордон держави охороняли близько 3,5 тисячі прикордонних нарядів... Всього за минулу добу на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян. Причому в нашу державу прослідувало майже 95 тисяч осіб, тоді як з України оформлено 80 тисяч осіб. Крім того, протягом доби оформлено близько 30 тисяч транспортних засобів”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прикордонне відомство посилило заходи з охорони державного кордону ще напередодні різдвяних та новорічних свят. Зокрема, проводились заходи щодо недопущення переміщення зброї та вибухівки, а також перетинання кордону протиправними елементами та потенційними нелегальними мігрантами.

“Загалом під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску близько 100 особам, із них - понад 20 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 9 недійсних документів, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону”, - інформують прикордонники.

У ДПСУ наголосили, що патрулювання з посиленими заходами безпеки триватимуть й надалі.

Фото: dpsu.gov.ua