Мінсоцполітики прокоментувало інформацію про закриття секонд-хенду

Міністерство соціальної політики бореться зі схемами у завезенні гуманітарної допомоги, а не з продажем вживаних речей, які завозяться і продаються згідно з чинним законодавством.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, повідомляє Урядовий портал.

“Ми жодним чином не виступаємо проти легальних магазинів із вживаними речима, тобто “секонд-хендом”. Якщо товари в ці магазини завезені та продаються відповідно до норм вітчизняного законодавства, - ми не маємо нічого проти! Мінсоцполітики бореться зі “схемами на гуманітарці”, а не легальним "секонд-хендом”, - сказав Коваль.

За його словами, частина вантажів, які завозяться в Україну під статусом “гуманітарної допомоги” не роздаються людям безкоштовно, як цього вимагає законодавство, а продаються в магазинах та навіть бутіках.

“Це схема! Це корупція! Це ухиляння від сплати податків!” - наголосив заступник міністра.

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Також він нагадав, що Мінсоцполітики – єдиний орган влади в Україні, який може надати тому чи іншому вантажу статус “гуманітарного”.

“Коли я очолив робочу групу із надання відповідного статусу, я здивувався об’ємам речей, які завозяться в Україну під виглядом “гуманітарки”. Здивувався у негативному сенсі – після перетину кордону ці вантажі фактично зникають... При цьому кількість нужденних фактично не зменшується. Щороку від цих схем державний бюджет втрачає до 2 млрд грн! Ось проти цього і спрямована наша ініціатива”, - підсумував урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство соціальної політики спільно із Державною митною службою та Реанімаційним пакетом реформ працювали над пропозиціями заборонити ввезення в Україну секонд-хенду. Планувалося залишити дозвіл завозити лише вживаний спецодяг - наприклад, обладнання для водолазів, спеціальну форму високої якості, яка захищає пожежника, тощо.