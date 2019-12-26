В Україну можуть заборонити ввезення секондхенду

Міністерство соціальної політики працює над пропозиціями заборонити ввезення в Україну секондхенду.

Про це сказав на брифінгу в четвер заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо вносити пропозицію заборони ввозити секондхенд в Україну. Ми тільки дозволяємо, наприклад, обладнання для водолазів, спеціальну форму високої якості, яка захищає пожежника, тощо...", - сказав Коваль.

Він уточнив, що відповідні пропозиції готуються спільно з Державною митною службою та Реанімаційним пакетом реформ.

"Ми вимагаємо від державних установ листи-звернення на Міністерство соціальної політики, що вони чекають гуманітарну допомогу в певній кількості зі встановленням на баланс. Якщо ми потім перевіримо, то відповідні державні службовці понесуть відповідне покарання. Я особисто буду звертатися до правоохоронних органів із проханням порушити кримінальну справу щодо цих дій. Я вже кілька заяв підписав", - наголосив заступник міністра.

Він зауважив, що наразі в Україні поширена практика, коли під виглядом гуманітарної допомоги на територію країни насправді ввозяться речі для продажу в секондхенді без митного оформлення.

"За моїми підрахунками, в тиждень держава у вигляді втрат по несплаті митних платежів втрачає близько 2 млн дол. Тобто по року - від 2 до 3 млрд грн...", - сказав Коваль, відповідаючи на запитання, про які втрати від несплати мита за ввезення секондхенду під виглядом гуманітарної допомоги ідеться.