У ФРН 10% нового одягу спалюють або віддають у секондхенди інших країн

У Німеччині щороку знищується або викидається дедалі більше нового одягу через те, що пропозиція на ринку текстильних виробів значно перевищує попит.

Про це свідчить дослідження, проведене виданням Welt am Sonntag, передає DW.

"Очікується, що 2019 року в німецькій роздрібній та онлайн-торгівлі залишаться нереалізованими 230 мільйонів предметів одягу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автори дослідження спиралися на показники ринку, наведені дослідницькою фірмою Euromonitor International. Згідно з ними цього року на німецькому ринку пропонуватимуть близько 2,3 мільярда одиниць одягу. За оцінками експертів галузі, до 10% цього обсягу, тобто близько 230 мільйонів штук, залишаться непроданими.

Далі такі речі потраплять або на заводи з перероблення та спалювання сміття, або опиняться в магазинах секондхенду за межами ЄС, указують автори дослідження.

Тим часом міністр охорони довкілля ФРН Свенья Шульце запевнила, що уряд працює над удосконаленням законодавства для посилення боротьби зі знищенням нових товарів. Ці нововведення передбачають, зокрема, зобов'язання для виробників, котрі муситимуть краще планувати процес.

Крім того, як від виробників, так і від торгівельних мереж вимагається більше орієнтуватися на фактичні потреби клієнтів, щоб уникати нагромадження на складах великої кількості непроданої продукції.