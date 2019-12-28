У Києві активісти під СІЗО і судом протестують проти обміну ексберкутівців

Під Київським апеляційним судом і Лук'янівським СІЗО збираються люди, які виступають проти обміну обвинувачених у вбивствах на Майдані колишніх співробітників "Беркута".

Про це у Facebook повідомив блогер Роман Сініцин.

Люди приходять під СІЗО з теплим одягом і чаєм та планують бути там до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін.

У Києві активісти протестують проти обміну ексберкутівців // Фото: Олена Худякова

Активісти також перевіряють автомобілі, які виїжджають із СІЗО, щоб у них не вивезли ексберкутівців, які розстрілювали людей на Майдані.

Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

Відео: 24 канал