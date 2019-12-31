Разумков вітає українців із новорічними святами

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вітає українців із Новим роком та Різдвом Христовим.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Апарату Верховної Ради України.

"Шановні українці, 2019 рік був визначальним для нашої держави. Разом з вами ми повністю перезавантажили систему влади, привівши до неї нових, ефективних і, головне, відповідальних політиків. Я дуже хочу, щоб в 2020 році в кожному регіоні, в кожному місті, в кожній родині ви дійсно відчули позитивні зміни від нашої роботи.

Однак не будемо перед святами багато говорити про політику. Я хочу вам побажати здоров'я, затишку, злагоди у ваших оселях. Щоб завжди там лунав дитячий сміх, а ваші рідні були поруч з вами, щоб був мир у нашій державі, щоб вона розвивалась.

З Новим роком та Різдвом Христовим!" - йдеться у привітанні.