Апеляційний суд у справі Майдану відмовився відводити суддю
Про це оголосив суддя з колегії, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Суд ухвалив відмовити представнику потерпілих у задоволенні клопотання”, - оголосив суддя колегії.
Засідання продовжується.
Раніше у цьому засіданні одна з представниць потерпілих заявила про відвід Васильєвій через переконання що ця суддя упереджена.
Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут": Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.
За даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.
У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.
За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули.
Сьогодні суд розглядає апеляційні скарги щодо заміни запобіжних заходів обвинуваченим ексберкутівцям.