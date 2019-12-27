Апеляційний суд у справі Майдану відмовився відводити суддю

У рамках розгляду апеляції на запобіжні заходи ексберкутівцям, обвинувачуваних у розстрілах на Інститутській, Київський апеляційний суд відмовився відводити головуючу суддю Васильєву.

Про це оголосив суддя з колегії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд ухвалив відмовити представнику потерпілих у задоволенні клопотання”, - оголосив суддя колегії.

Засідання продовжується.

Раніше у цьому засіданні одна з представниць потерпілих заявила про відвід Васильєвій через переконання що ця суддя упереджена.

Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут": Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

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За даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули.

Сьогодні суд розглядає апеляційні скарги щодо заміни запобіжних заходів обвинуваченим ексберкутівцям.