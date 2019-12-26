В Україні планують підвищити штрафи за п’яне водіння і перевищення швидкості

Міністерство внутрішніх справ ініціює збільшення розмірів штрафів за низку адміністративних правопорушень, зокрема, посилення відповідальності для водіїв за наїзди на людей.

Про це повідомив 26 грудня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час зустрічі з представниками громадських організацій і велосипедистами, інформує пресслужба МВС.

Як зазначається, заступник міністра внутрішніх справ сказав, що МВС ініціює підняти розмір штрафів за деякі правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки.

Зокрема, Геращенко презентував активістам ініціативи МВС України щодо посилення відповідальності за порушення ПДР. Законопроєктами пропонується внести зміни до Кодексу України про адмінправопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України «Про дорожній рух» та Закону України «Про Нацполіцію».

«Пропонуємо збільшити розміри штрафів за низку адміністративних правопорушень: за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 3400 грн (наразі 510 грн); за залишення місця ДТП – 3400 грн (наразі 255 грн) та передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців; за керування авто особою, яка не має на це права – 10200 грн (зараз 510 грн)», - зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

Окрім того, як наголошується, важливими ініціативами МВС є зниження порогу перевищення швидкості руху, з якого настає адмінвідповідальність, із 20 км до 10 км, та пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків.

"Якщо наїзд на людину був вчинений водієм під впливом алкоголю або наркотичних засобів, тоді відповідальність буде ще більшою", - зазначається у повідомленні.

Також Геращенко додав, що у першому кварталі 2020 року, після завершення тестування, планується запуск системи автоматичної фото- і відеофіксації перевищення швидкості.

«Система фото- та відеофіксації перевищення швидкості нараз працює у тестовому режимі в столиці. Функціонують відеокамери на 5 проспектах Києва і вже зафіксували понад 41 тисячу випадків перевищення швидкості. У подальшому камери будуть встановлені у місцях, де скоюється найбільша кількість ДТП і найчастіше спостерігається перевищення швидкісного режиму водіями», - зазначив Геращенко.

У МВС поінформували, що за за 10 місяців 2019 року в Україні сталося 129 тисяч ДТП, з яких понад 21 тисяча - із потерпілими.

Поліцейські склали 96 тисяч адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

У цих ДТП було травмовано понад 26 тисяч осіб, загинуло 2 716 людей.