В Україні третина ДТП стається через перевищення швидкості — поліція

В Україні третина ДТП стається через перевищення швидкості — поліція

Укрінформ
В Україні через перевищення безпечної швидкості стається третина усіх аварій.

Про це інформує Патрульна поліція України у Twitter.

"В Україні через перевищення безпечної швидкості стається третина усіх ДТП! Слідкуйте уважно за своїми спідометрами та не поспішайте", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що цьогоріч патрульні склали 221 159 протоколів на водіїв за порушення встановлених обмежень швидкості.

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