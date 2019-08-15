В Україні третина ДТП стається через перевищення швидкості — поліція

В Україні через перевищення безпечної швидкості стається третина усіх аварій.

Про це інформує Патрульна поліція України у Twitter.

"В Україні через перевищення безпечної швидкості стається третина усіх ДТП! Слідкуйте уважно за своїми спідометрами та не поспішайте", - йдеться у повідомленні.

В Україні через перевищення безпечної швидкості стається третина усіх ДТП!



Слідкуйте уважно за своїми спідометрами та не поспішайте!#ПорядокЦеТи pic.twitter.com/ZRyP7hU9h6 — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) August 14, 2019

Зазначається також, що цьогоріч патрульні склали 221 159 протоколів на водіїв за порушення встановлених обмежень швидкості.